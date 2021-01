© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 1° febbraio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1051m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono correnti occidentali ondulate. Giornata con nubi irregolari sulle regioni di Nordovest epossibilità di deboli precipitazioni nella prima parte del giorno soprattutto sulle Alpi di confine, nevoso dai 700-900 metri, meno altrove. Clima comunque non freddo per il periodo: gelate pressochè assenti, valori massimi sui 7-10°C. Ventilazione in prevalenza settentrionale sulla Liguria, con mare tra poco mosso e mosso. (Rpi)