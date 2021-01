Russia: fonti Farnesina, ferma condanna per brutali repressioni e arresti migliaia di manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le brutali repressioni e le migliaia di arresti di manifestanti pacifici anche questo fine settimana a Mosca non possono che continuare a suscitare emozioni e sentimenti di ferma condanna". E' quanto riferiscono fonti della Farnesina rispetto alle manifestazioni di oggi in Russia a sostegno dell'attivista Aleksej Navalnyj. "Chiediamo il rilascio di coloro che sono stati arrestati soltanto per avere fatto sentire pacificamente la propria voce e manifestato le proprie idee senza violenza", aggiungono. (Res)