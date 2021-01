Business news: Messico, investimenti esteri diretti in calo dell'8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico risulta uno dei paesi meno colpiti dalla contrazione globale degli Investimenti esteri diretti. Il paese nordamericano, segnalano i media locali rilanciando il rapporto stilato dalla Conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (Unctad), ha subito nel 2020 un calo dell'8 per cento, contro la media del 42 per cento registrato a livello mondiale, con una ricaduta più alta - attesa - nei paesi sviluppati: le principali economie hanno incassato il 69 per cento in meno degli investimenti, contro il 12 per cento sottratto ai paesi in via di sviluppo. Nell'anno appena trascorso il Messico ha ricevuto circa 31 miliardi di dollari, stima che potrebbe risultare la più bassa dopo i 29,69 miliardi del 2017. (Res)