Business news: Perù, sospesi i voli dal Brasile

- Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha annunciato la sospensione dei voli dal Brasile nel cotesto dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Il Brasile si somma alle restrizioni già in vigore per Sudafrica ed Europa. "Manterremo le restrizioni per i voli internazionali dall'Europa e includeremo anche il Brasile", ha detto il presidente in un messaggio alla nazione, secondo quanto riferisce la stampa locale. L'annuncio si somma alle misure restrittive decretate per contenere la seconda ondata di contagi nel paese. (Res)