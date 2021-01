Business news: Argentina, bilancia commerciale in attivo di 12,5 miliardi di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale dell'Argentina ha registrato un saldo attivo di 12,528 miliardi di dollari nel 2020, al di sotto dei 15,990 miliardi di dollari del 2019, secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Nell'anno appena trascorso le esportazioni sono state pari a 54,8 miliardi di dollari, con un calo del 15,7 per cento rispetto al 2019, mentre le importazioni hanno raggiunto i 42,3 miliardi di dollari, con un calo del 13,8 per cento. A dicembre gli scambi commerciali hanno segnato un deficit di 364 milioni di dollari, risultato dovuto essenzialmente allo scarso rendimento delle esportazioni, che nell'ultimo mese del 2020 sono calate del 34,1 per cento su base annua. Il risultato di dicembre contrasta con l'utile di 2,241 miliardi di dollari registrato nello stesso periodo del 2019. Secondo il rapporto dell'Indec, nell'ultimo mese dell'anno le esportazioni hanno totalizzato 3,544 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate del 24,7 per cento, raggiungendo i 3,908 miliardi di dollari. (Res)