Regno Unito: regina Elisabetta riceverà Biden e altri leader a giugno prima del G7

- La regina Elisabetta ospiterà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e gli altri leader del G7 a Buckingham Palace prima del vertice dei grandi delle terra programma a giugno. Lo riferisce il quotidiano "Sunday Times", descrivendo l'incontro come un ricevimento di "soft power", a cui dovrebbe unirsi anche il ​​principe di Galles, Carlo la duchessa di Cornovaglia, Camilla Shand, e la duchessa di Cambridge, Catherine Middleton. Buckingham Palace non ha commentato quanto diffuso dal quotidiano. Il Regno Unito ha annunciato l'intenzione di tenere il primo vertice di persona del G7 da quasi due anni a giugno in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra. (Rel)