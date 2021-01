Italia-Arabia Saudita: Intergruppo parlamentare, “tra Roma e Riad storico rapporto di amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Intergruppo parlamentare Italia-Arabia Saudita presieduto dalla deputata Elena Murelli ha pubblicato una nota a sostegno dello “storico rapporto fra la Repubblica Italiana e il Regno” del Golfo. “Non è soltanto un rapporto di amicizia - così come formalmente testimoniato dal Trattato di Amicizia del 1932, che a breve compirà 90 anni - ma è una solida cooperazione internazionale fra due interlocutori fondamentali per l’area del Mar Mediterraneo e del Medio Oriente, sotto il profilo politico, economico, commerciale e culturale”, si legge nel testo. “Il piano saudita di riforme, ‘Vision 2030’, è considerato un punto di riferimento anche per il nostro mondo occidentale e per tutta la comunità economica, commerciale e culturale internazionale. Il Regno dell’Arabia Saudita è tra i più importanti elementi di stabilità nell’area del Medio Oriente, dove le tensioni internazionali sono ancora forti e dove la pace e la tutela dei diritti umani devono essere considerati obiettivi prioritari di interesse di tutta la comunità internazionale. Questo ruolo è recentemente emerso con tutta evidenza, tra l’altro, per la firma dei c.d. Accordi di Abramo, dove l’Arabia Saudita si è posta come garante, nonché in occasione della firma degli Accordi di Al Ula con il Qatar”, aggiunge il testo. (segue) (Res)