Italia-Arabia Saudita: Intergruppo parlamentare, “tra Roma e Riad storico rapporto di amicizia” (3)

- “L’Arabia Saudita - prosegue la nota - ha dato un contributo significativo in termini di aiuti economici e di ricerca scientifica, sia per sviluppare il nuovo vaccino sia per individuare le terapie più efficaci contro il Coronavirus. Questa collaborazione, politica, economica e scientifica, continuerà anche durante il prossimo anno in cui l’Arabia Saudita e l’Italia continueranno a sedere insieme nella Troika del G20, come past-President e Presidente di turno. È interesse di tutti che la lunga relazione tra i nostri due Paesi venga inquadrata nel più vasto contesto della cooperazione internazionale anche attraverso le relazioni interparlamentari che sono state avviate concretamente da due anni e tanto più sottratta alle polemiche di politica interna alle quali stiamo assistendo in questi giorni. Finalità del gruppo di amicizia e più in generale della diplomazia parlamentare – conclude il testo - è proprio quella di aiutare la comprensione reciproca e la ricerca di una più stretta collaborazione attraverso un dialogo permanente, imperniato sulla franchezza e sul rispetto”. (Res)