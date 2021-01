Covid: von der Leyen in videoconferenza con Ad case farmaceutiche, prepararsi a varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto oggi una videoconferenza con gli amministratori delegati delle compagnie farmaceutiche con cui la Commissione europea ha firmato accordi di acquisto anticipato, nel contesto della strategia sui vaccini: BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac e Sanofi. Alla riunione in videoconferenza hanno partecipato anche i commissari europei Stella Kyriakides e Thierry Breton, i consiglieri speciali della presidente per il coronavirus Peter Piot e Moncef Slaoui, nonché il direttore esecutivo dell'Agenzia europea per il farmaco, Emer Cook. Secondo quanto riferito dalla Commissione in un comunicato, scopo della videoconferenza era avviare il lavoro sulla preparazione alla bio-difesa europea. La Commissione istituirà un'autorità dell'Ue per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera), per fornire un approccio più strutturato alla preparazione alle pandemie. Hera aiuterà ad anticipare le minacce e identificare le risposte. L'industria sarà un partner importante. Il lavoro con l'industria si concentrerà sia sul miglioramento della preparazione alla pandemia dell'Europa a medio termine sia sul contributo ad affrontare le sfide più immediate legate al Covid-19. In preparazione di Hera, la Commissione ricorda che è già stata lanciata una risposta pilota sulla preparazione europea per la difesa biologica. L'obiettivo è finanziare la progettazione e lo sviluppo di vaccini e aumentare la produzione a breve e medio termine, nonché indirizzare le varianti di Covid-19. (segue) (Beb)