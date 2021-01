Covid: von der Leyen in videoconferenza con Ad case farmaceutiche, prepararsi a varianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha evidenziato che le capacità di produzione sono un fattore limitante per questo è essenziale affrontare queste sfide, evidenziano da Bruxelles. Inoltre, l'emergere di varianti preoccupanti solleva la minaccia imminente di una ridotta efficacia dei vaccini approvati di recente. È fondamentale prepararsi per la comparsa di tali varianti. Durante la discussione, sono stati discussi i requisiti per lo sviluppo, la produzione e l'approvazione normativa molto rapidi dei vaccini per le varianti Covid-19 nell'Ue. Secondo quanto rilevato dalla Commissione è stato un incontro molto costruttivo, con numerosi suggerimenti pratici. Infine ulteriori colloqui si svolgeranno con l'industria e altri settori rilevanti nelle settimane successive. (Beb)