Russia: rilasciata dalla polizia moglie di Navalnyj dopo fermo

- La moglie dell'attivista russo in carcere, Aleksej Navalnyj, Julia Navalnayja, è stata rilasciata dopo il fermo di oggi a Mosca nel corso di una manifestazione a sostegno della liberazione del marito. Lo ha confermato la sua legale Svetlana Davjdova all'agenzia di stampa "Ria Novosti" chiarendo che la polizia ha compilato nei riguardi di Navalnayja un verbale per un reato amministrativo sulla "partecipazione a una protesta non autorizzata che ha implicato disturbi per passanti e trasporti". Il verbale sarà esaminato domani da un tribunale di Mosca. "Dopo aver redatto il verbale, è stata rilasciata dalla sede del dipartimento di polizia", ha detto l'avvocato. (Rum)