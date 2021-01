Venezuela-Guyana: presidente Ali, relazioni bilaterali sospese fino a rilascio imbarcazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guyana, Irfaan Ali, ha dichiarato che le relazioni bilaterali con il Venezuela non riprenderanno fino a quando Caracas non metterà fine “all’aggressione” e non libererà le due imbarcazioni e il relativo equipaggio fermate lo scorso 21 gennaio. “Siamo impegnati in discussioni bilaterali su questioni di interesse comune come Covid-19 e la migrazione venezuelana in Guyana, ma queste discussioni devono essere precedute dall'impegno del Venezuela a desistere dall'aggressione e rilasciare immediatamente le navi e l'equipaggio", ha detto Ali, secondo quanto riferisce il sito di informazione “Stabroek News”. Secondo le autorità della Guyana le imbarcazioni sono state fermate in acque di competenza propria, mentre il Venezuela sostiene che fossero nelle acque che ricadono sotto la giurisdizione di Caracas. (segue) (Mec)