Lombardia: Rolfi, chiusura bar e ristoranti è costata 30 miliardi a filiera agroalimentare

- "A causa della chiusura forzata di bar e ristoranti la filiera agroalimentare italiana ha perso circa 30 miliardi di euro nel 2020. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e anche la prima per numero di bar, ristoranti e pizzerie. Per questo il passaggio da fascia arancione a fascia gialla nella giornata di lunedì è incomprensibile". Lo afferma in una nota l'assessore regionale all'agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi intervenendo in merito al differimento a domani, lunedì, della "zona gialla" in Lombardia."Il governo - sottolinea Rolfi - ha deciso di togliere una domenica d'ossigeno a oltre 50mila attività che possono garantire tutte le misure di sicurezza necessarie e che rappresentano uno sfogo commerciale essenziale per tutta la filiera agroalimentare, un comparto che vale il 15 per cento del Pil nazionale". "I recenti dati Istat - prosegue - hanno confermato come la Lombardia sia leader nazionale per valore della produzione agricola, con 7,7 miliardi di euro su 57 miliardi in Italia, e per valore della trasformazione con 3,6 miliardi di euro sui 31 italiani. Abbiamo 44.688 aziende agricole che non hanno mai smesso di produrre e che hanno sofferto della chiusura di bar e ristoranti. Alcune filiere, penso a quella suinicola e del lattiero caseario, ne stanno risentendo in maniera particolare". "Grazie al lavoro del presidente Fontana e ai sacrifici dei lombardi - dice ancora Rolfi - da domani la Lombardia tornerà in zona gialla: faccio un appello affinché, rispettando tutte le misure di sicurezza e nelle proprie disponibilità economiche, i lombardi aiutino baristi e ristoratori a ripartire per rimettere in moto uno dei più importanti comparti dell'economia lombarda e nazionale" .(Com)