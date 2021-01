Covid: Pittalis (FI), ora chiarezza su Sardegna ancora arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, afferma che "la Sardegna è una delle poche Regioni che restano in arancione, una decisione francamente incomprensibile. Bene ha fatto il presidente Solinas - continua il parlamentare in una nota - a presentare ricorso al Tar contro l'ordinanza che punisce ancora la mia terra, che ha sofferto già troppo in termini economici per le restrizioni imposte dal governo centrale. In vista del perdurare delle limitazioni chiediamo al governo spiegazioni e chiarezza. Su quali dati si basa la colorazione della Sardegna? Secondo l'ultimo rapporto Gimbe del 29 gennaio, la situazione era sotto controllo e addirittura in miglioramento". L'esponente di FI aggiunge: "Non comprendiamo dunque le motivazioni alla base del provvedimento e visto che da queste scelte dipendono la tenuta, la resistenza, il presente e il futuro della mia Regione e dei suoi cittadini presenterò una interrogazione urgente al ministro Speranza - conclude Pittalis - chiedendo chiarimenti sui dati alla base di certe decisioni ispirate alla logica cinica e burocratica del cavillo". (Com)