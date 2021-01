Germania: ministro Salute Spahn apre a vaccini anti Covid di Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn non ha escluso la possibilità che in Europa possano essere utilizzati i vaccini anti Covid prodotti da Cina e Russia, in modo da superare l'attuale carenza di dosi. "Indipendentemente dal Paese in cui viene prodotto un vaccino, se sono sicuri ed efficaci, possono aiutare a far fronte alla pandemia", ha detto Spahn al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", aggiungendo che in ogni caso i vaccini dovranno essere approvati dall'Agenzia europea per il farmaco (Ema). Il ministro ha quindi dichiarato di non vedere "alcun ostacolo fondamentale" all'uso dei vaccini cinesi e russi nel Vecchio continente. Spahn ha anche auspicato che la pandemia sarà tenuta sotto controllo nel corso dell'anno e che non ci sarà un "secondo anniversario del virus in questa forma". La Russia ha annunciato venerdì che sarà in grado di fornire 100 milioni di dosi del suo vaccino Sputnik V all'Unione europea nel secondo trimestre dell'anno, il che consentirebbe di vaccinare circa 50 milioni di persone. Le osservazioni di Spahn sui vaccini cinesi e russi arrivano pochi giorni dopo che lo stesso ministro ha ammesso che la Germania deve affrontare una carenza di vaccini che potrebbe estendersi fino al mese di aprile. (Geb)