Russia: sale a oltre 4 mila il numero dei fermi durante manifestazioni a sostegno di Navalyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a oltre 4 mila il numero di manifestanti fermati durante le proteste in Russia contro la detenzione dell'attivista Aleksei Navalyj. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul proprio sito dall'Ong Ovd-Info, sono 1.220 i fermi effettuati dalle forze di polizia a Mosca, 890 a San Pietroburgo e 194 a Krasnojarsk per un totale di 4.132 in tutto il Paese. Intanto il difensore civico della Federazione Russa, Tatjana Moskalkova ha criticato i manifestanti per aver provocato le forze di polizia durante le proteste. "Presenta una sorprendente somiglianza con atti di intimidazione, piuttosto che (una volontà di impegnarsi in) un dialogo o, in misura ancora minore, una lotta per i tuoi diritti. Chiedo ancora al dialogo", ha affermato il difensore civico secondo quanto riferito in un comunicato stampa. (Rum)