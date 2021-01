Rifiuti: Ama, a Ostia servizi di igiene urbana assicurati, su lungomare più consumo di cibo da asporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Ostia i servizi di igiene urbana vengono quotidianamente svolti e assicurati secondo quanto programmato. In particolare nelle aree di maggiore afflusso pedonale, come il Pontile e il Lungomare, il personale Ama interviene regolarmente e, in caso di necessità, vengono predisposti turni aggiuntivi di raccolta e/ o spaiamento. Lo precisa in una nota Ama spa. "Va sottolineato che in queste aree, caratterizzate dalla presenza di numerose attività di ristoro, con l’incremento esponenziale dei servizi di asporto di cibo e bevande (in base a quanto previsto dalle disposizioni per fronteggiare l’emergenza covid) tutti quei materiali di norma raccolti direttamente presso le utenze commerciali attraverso il servizio dedicato vengono in questo caso straordinariamente conferiti dai cittadini che consumano vivande fuori dai locali utilizzando contenitori stradali". (segue) (Com)