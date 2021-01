Russia-Usa: Cremlino, Biden ha mostrato volontà politica su estensione trattato Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova amministrazione statunitense ha mostrato una volontà politica grazie alla quale Mosca e Washington sono riuscite a concordare l'estensione del Trattato di riduzione delle armi strategiche Nuovo Start per cinque anni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija-1". "Vediamo che la nuova amministrazione del presidente Biden ha mostrato questa volontà politica. Inoltre, hanno persino delineato una proposta per cinque anni", ha sottolineato Peskov secondo cui "questa è una proposta molto buona che ha sicuramente ricevuto subito il sostegno della Russia". Peskov ha chiarito che i presidenti di Russia e Usa, Vladimir Putin e Joe Biden, nella loro prima conversazione telefonica hanno confermato le "differenze molto profonde" che richiedono un dialogo piuttosto intenso. "Le parti hanno chiaramente confermato che ci sono differenze molto profonde, ma hanno convenuto che la presenza di queste differenze non dovrebbe significare la mancanza di dialogo e al contrario queste differenze richiedono un dialogo piuttosto intenso tra i due paesi", ha dichiarato il portavoce del Cremlino secondo cui la conversazione telefonica del 26 gennaio tra i due leader è stata di tipo commerciale e pragmatico. In questo contesto, Peskov ha citato la questione ucraina tra le divergenze ancora forti tra i due Paesi. (segue) (Rum)