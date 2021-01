Governo: Sibilia, buone notizie da consultazioni Camera, portiamo avanti i programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, parla di "buone notizie sulle consultazioni alla Camera. Portiamo avanti i programmi, le cose da fare. I cittadini italiani - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - hanno bisogno di un governo forte che si occupi di risolvere i problemi e smetta di litigare. Contrasto alla pandemia, programma vaccinale, ristori immediati per le imprese e le partite Iva in difficoltà, Recovery plan migliorato che dia prospettiva, sviluppo e sicurezza al nostro Paese, con uno sguardo deciso verso il Sud". Sibilia, poi, prosegue: "Su questi dossier servono risposte immediate che rimettano in pista gli investimenti espansivi per l'economia di tutta l'Italia. Per questo dobbiamo metterci subito al lavoro!". (Rin)