Egitto: Banca centrale emette 1,65 miliardi di dollari di obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha offerto oggi sul mercato buoni del tesoro per un totale di 26 miliardi di sterline egiziane, corrispondenti a circa 1,65 miliardi di dollari. Lo ha annunciato l’istituto emittente in una nota sul suo sito internet ufficiale. Le obbligazioni sono state offerte in tre aste in coordinamento con il ministero delle Finanze. La prima asta include 7,5 miliardi di sterline egiziane con scadenza 182 giorni, la seconda offre 12,5 miliardi di sterline egiziane con scadenza dopo 364 giorni, infine la Banca centrale ha messo all'asta 6 miliardi di sterline egiziane con una scadenza a lungo termine di 3 anni. (Cae)