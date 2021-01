Lavoro: Catalfo, solo con salario minimo potremo realizzare mercato più equo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, sottolinea che "il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, vuole aumentare il salario minimo da 7,25 a 15 dollari l’ora, migliorando così le condizioni di 27 milioni di lavoratori americani. 'Nessuno in America - ha detto - dovrebbe lavorare 40 ore alla settimana rimanendo al di sotto della soglia di povertà. Quindici dollari portano le persone al di sopra della soglia di povertà'. Oggi più che mai - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook - è fondamentale consentire alle persone di condurre una vita dignitosa. Proprio per questo, da tempo mi batto affinché anche in Italia venga istituito il salario minimo orario. La nostra Costituzione, all’articolo 36, sancisce che 'il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa'. Al momento invece, secondo dati Eurostat, nel nostro Paese quasi il 12 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali contro una media Ue del 9,6 per cento. Di questo passo, per il Censis, ben 5,7 milioni di giovani (precari, Neet, working poor) rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà". (segue) (Rin)