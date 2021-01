Lavoro: Catalfo, solo con salario minimo potremo realizzare mercato più equo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo aggiunge: "Ancora. Oltre 365 mila beneficiari di reddito di cittadinanza risultano titolari di un rapporto di lavoro attivo, il 75 per cento dei quali nel settore dei servizi. Ciò significa che ci sono decine di migliaia di cittadini che, pur lavorando, non riescono ad avere una vita dignitosa. Un circolo vizioso che, senza minimamente indebolire il ruolo e la funzione della contrattazione collettiva nazionale, va spezzato. In questo senso si sta muovendo anche l’Europa, con una proposta di direttiva della Commissione Ue che mira a sostenere gli Stati membri nella creazione di un quadro per i salari minimi. Già prima che questa proposta fosse elaborata - osserva la titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali -, ho fortemente sostenuto la necessità di adottare una direttiva sui salari minimi, sia avviando un proficuo dialogo con il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, sia sostenendo - nelle varie riunioni del Consiglio dei ministri del lavoro europei - la necessità di arrivare all’adozione di una direttiva. Inoltre, ho contribuito alla creazione di una rete di Stati membri, insieme alla ministra spagnola Yolanda Díaz e al ministro tedesco Hubertus Heil, favorevoli all’adozione della direttiva". (segue) (Rin)