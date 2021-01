Lavoro: Catalfo, solo con salario minimo potremo realizzare mercato più equo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo, poi, segnala che "nel recente vertice italiano-spagnolo, svoltosi a Palma di Maiorca, è stato rappresentato il pieno apprezzamento alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione, riconoscendo che essa potrà contribuire all’avanzamento nell’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali. Al termine, è stato sottoscritto un memorandum di intesa in merito a forme di cooperazione in tema di economia sociale e salario minimo. Nella dichiarazione finale - ricorda il ministro -, è stata ribadita la necessità di garantire a tutti i lavoratori una retribuzione adeguata e compatibile con una vita dignitosa, nel rispetto delle prerogative delle parti sociali sui meccanismi di fissazione dei salari. In base agli studi condotti dalla Commissione europea, inoltre, l’incremento del costo del lavoro che l’osservanza di un salario minimo potrebbe comportare, almeno in una prima fase, soprattutto per quelle imprese rientranti nei settori in cui attualmente si applica un trattamento retributivo non adeguato, verrebbe in gran parte compensato da un incremento dei consumi da parte dei lavoratori a basso salario sostenendo la domanda interna". (segue) (Rin)