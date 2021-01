Lavoro: Catalfo, solo con salario minimo potremo realizzare mercato più equo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Catalfo, "inoltre, l’istituzione del salario minimo orario potrebbe essere accompagnata da misure volte ad attenuare gli incrementi del costo del lavoro incentivando la contrattazione collettiva a fissare salari dignitosi. Un esempio in tale ottica è la detassazione - per un certo periodo - degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali. Solo con la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori potremo realizzare un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze". (Rin)