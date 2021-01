Uruguay: da domani riapertura parziale frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura parziale delle frontiere consentirà di nuovo l'ingresso nel paese agli stessi cittadini uruguaiani e agli stranieri residenti, oltre a diverse eccezioni previste come in caso di svolgimento di attività lavorative o per attività sportive. Rimarranno in vigore invece le misure di prevenzione interne come il divieto di assembramenti, la chiusura di bar e ristoranti entro le 24, lo svolgimento di spettacoli con pubblico ridotto e l'obbligo dello smart-working per l'amministrazione pubblica. (Abu)