Governo: Toti (Cambiamo), se sarà riedizione del vecchio noi lealmente all'opposizione

- Il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, afferma: "Non so che governo nascerà nelle prossime ore. Se sarà una riedizione del vecchio, saremo lealmente all’opposizione. Sennò, vedremo". Il presidente della regione Liguria aggiunge su Facebook: "Ma c’è una cosa che deve vederci tutti impegnati in Parlamento. Le riforme che servono al Paese. Non possiamo perdere due anni cruciali per l’Italia: quando finirà il Covid, dovremo ripartire e ripartire forte. Le regole contano. E le regole non sono né della maggioranza né dell’opposizione, sono di tutti. Quelle che abbiamo oggi non funzionano: tre governi tutti diversi in tre anni, e meno male che abbiamo il maggioritario come legge elettorale! Un Parlamento assente nella pandemia e scollegato dal Paese - continua Toti -, livelli di governo con competenze confuse e un continuo scaricabarile".(Rin)