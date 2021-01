Spagna: ministro Inclusione, riforma pensioni è chiave per accedere a fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle pensioni in Spagna è una "chiave" per accedere ai fondi europei insieme al reddito minimo di base come meccanismo redistributivo ed alla modernizzazione del sistema di relazioni di lavoro. Lo ha affermato il ministro dell'Inclusione e delle Politiche sociali, Josè Luis Escrivà, in un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che tutte queste riforme sono già state identificate nelle cosiddette raccomandazioni specifiche per Paese da parte della Commissione europea. Escrivà ha spiegato che il sistema deve essere "solidale" in quanto la prossima generazione di pensionati, i cosiddetti baby boomers, "ha messo sotto pressione il sistema" e questo è stato accompagnato da un calo del tasso di natalità. "Abbiamo bisogno di meccanismi che tengano conto, dell'aspettativa di vita, ma dobbiamo fare in modo che questo non faccia ricadere tutto il peso dell'adeguamento sulle giovani generazioni", ha evidenziato il ministro dell'Inclusione e delle Politiche sociali. In tal senso, la cosa più importante è avvicinare l'età effettiva di pensionamento all'età legale fino a 67 anni. "La mia intenzione è quella di diffondere meglio le opzioni e i benefici che esistono per ritardare il pensionamento e come possono rendere le loro pensioni compatibili con il continuare a lavorare", ha sottolineato. Escrivà ha poi aggiunto che il governo sta anche lavorando per rafforzare gli incentivi per ritardare il pensionamento, "perché la Spagna è uno dei Paesi con la spesa più bassa per gli incentivi al pensionamento ritardato", ha concluso Escrivà.(Spm)