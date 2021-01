Siria: 16 morti in tre attentati a Nord di Aleppo in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno 16 morti il bilancio di tre attentati dinamitardi avvenuti in 24 ore nella Siria settentrionale, a nord di Aleppo. Cinque persone sono morte e più di 25 sono rimaste ferite oggi nell’esposizione di un’autobomba nella città di Azaz, secondo quanto riferito dal quotidiano siriano “Al Watan”. Un'autobomba separata, guidata da un attentatore suicida, è saltata in aria oggi in un posto di blocco presidiato dall'Esercito siriano libero (Fsa), coalizione militare appoggiata dalla Turchia, nell'area di Bezaa, sempre nel nord di Aleppo, causando sei morti e quattro feriti, stando al resoconto del quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”. Ieri almeno cinque civili sono rimasti uccisi, tra cui un bambino, e 13 sono stati feriti, alcuni in modo grave, in un attentato con un'autobomba nella città di Afrin, sempre nel nord-ovest della Siria. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana”, un'auto carica di esplosivo è saltata in aria in una zona industriale di Afrin, occupata da gruppi armati filo-turchi. La forza dell'esplosione ha provocato gravi danni al quartiere, caratterizzato da un gran numero di negozi e da un’alta concentrazione di civili. La Turchia, alleata di alcuni gruppi ribelli ostili al presidente siriano Bashar al Assad e alle milizie curde Ypg (Unità di protezione dei popoli), controlla tutte e tre le aree dove sono avvenute le esplosioni. Ankara considera le Ypg come un gruppo terroristico legato al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) all'interno dei propri confini.(Res)