Covid: Dubai lancia un'iniziativa per accelerare la distribuzione globale dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emirato di Dubai ha annunciato oggi il varo di una "alleanza logistica" per accelerare la fornitura di due miliardi di dosi del vaccino contro il coronavirus tramite l'iniziativa Covax. Su impulso vice presidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, “la Dubai Vaccines Logistics Alliance combinerà l'esperienza e la portata globale della compagnia aerea Emirates con la rete portuale e logistica globale di Dp World, insieme alle infrastrutture degli aeroporti di Dubai e della International Humanitarian City, per distribuire vaccini in tutto il mondo", ha spiegato il governo emiratino in una nota. La dichiarazione specifica che l'iniziativa si focalizzerà sui "mercati emergenti" duramente colpiti dalla pandemia e dove vi sono difficoltà con i trasporti e la logistica. "Siamo al culmine di un momento storico con il lancio dei vaccini per contrastare la Covid-19, una pandemia che ha sconvolto la vita delle persone in tutto il mondo. Gli Emirati Arabi Uniti sono leader mondiali nel lancio del vaccino e, in linea con la visione di sua altezza reale lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vogliono facilitare una soluzione globale per il benessere delle comunità", ha affermato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates Airline Group. Mentre i paesi di tutto il mondo stanno lanciando le loro campagne di vaccinazione, la questione degli ostacoli logistici è di stretta attualità, dato che molti paesi non dispongono di un'infrastruttura sofisticata per garantire la consegna regolare e rapida del siero. (Res)