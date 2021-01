Afghanistan: Iran offre mediazione ai talebani per promuovere il dialogo con Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha espresso la disponibilità di Teheran ad assistere i talebani nel dialogo con Kabul, durante un incontro con una delegazione del gruppo islamico. Lo ha reso noto quest’oggi il ministero degli Affari esteri iraniano. La delegazione, guidata dal vice capo dell'ufficio politico dei talebani, il mullah Abdul Ghani Baradar, si trova nella capitale iraniana per discutere del processo di pace afghano e delle questioni correlate con la leadership del Paese. "Il ministro degli Esteri Zarif ha anche espresso la disponibilità dell'Iran a facilitare il dialogo tra i talebani, il governo afghano e altri gruppi afgani", ha spiegato il dicastero di Teheran in un comunicato stampa. La delegazione, a sua volta, ha presentato un rapporto sul processo di pace afghano e sui negoziati intra-afghani. Le parti hanno anche discusso la formazione di un governo onnicomprensivo, in cui siano rappresentati tutti i gruppi etnici e politici. I negoziati di pace intra-afghani sono stati avviati a Doha in Qatar lo scorso settembre 2020. Entrambe le parti hanno annunciato di aver concordato il quadro dei colloqui, consentendo l'avvio di discussioni su questioni sostanziali. Allo stesso tempo, gli scontri tra le forze governative e i talebani, così come i bombardamenti, continuano a devastare l'Afghanistan. (Irt)