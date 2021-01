Tunisia: possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia emetterà titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 e mira a rinnovare alcuni accordi di prestito esistenti, avviando al contempo riforme economiche di ampia portata. Lo ha detto il ministro delle Finanze tunisino, Ali Kooli, in un’intervista concessa alla stampa internazionale ripresa dal sito web del quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”. Con un disavanzo nel 2020 stimato all'11,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) e un debito pubblico al 90 per cento del Pil, la Tunisia intende varare un ambizioso programma di riforme per tagliare i salari pubblici, ridurre i sussidi e ristrutturare le società statali con scarse prestazioni, ha detto Kooli. La pandemia di Covid-19, le lotte intestine politiche e le proteste sociali in corso hanno aggiunto pressione sul governo, mentre i creditori stranieri come il Fondo monetario internazionale (Fmi) e il potente sindacato tunisino Ugtt hanno spesso visioni contrastanti sulle riforme. "La nostra situazione è difficile, ma non significa che non siamo in grado di pagare gli stipendi o di rimborsare il nostro debito", ha detto Kooli, aggiungendo che la Tunisia può tranquillamente soddisfare i rimborsi dovuti nella prima metà del 2021. (segue) (Tut)