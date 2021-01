Tunisia: possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il budget tunisino per il 2021 prevede un fabbisogno di prestiti pari a 19,5 miliardi di dinari tunisini (7,2 miliardi di dollari), di cui circa 5 miliardi di dollari in prestiti esteri. I rimborsi dovuti quest'anno sono saliti a 16 miliardi di dinari, rispetto agli 11 miliardi di dinari nel 2020. Kooli ha detto che la Tunisia ha chiesto agli Stati Uniti una garanzia da 1 miliardo di dollari per favorire fino a 3 miliardi di dollari di emissioni obbligazionarie. Il governo spera inoltre di sottoscrivere un accordo con il Fondo monetario internazionale su un nuovo programma di finanziamento e ha affermato che le recenti consultazioni sono state un passo positivo in tal senso. Tuttavia, Kooli ha detto che la Tunisia non ha ancora deciso quanto intende indebitarsi, mentre sta adottando delle misure per migliorare il suo rating del credito e ottenere così la “benedizione” dell’Fmi per l’emissione delle obbligazioni. (segue) (Tut)