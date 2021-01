Tunisia: possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che ci sia una reale possibilità di andare sui mercati per almeno 1 miliardo di dollari nel 2021", ha detto il ministro, aggiungendo che sarebbe possibile anche ambire alla somma più alta di 3 miliardi di dollari. Kooli ha detto che la Tunisia sta esaminando vari strumenti, tra cui l’emissione di Sukuk (titoli di debito conformi alle disposizioni islamiche) per la prima volta, un “club deal” (acquisto con leva finanziaria o investimento di private equity), un'azione specifica per il mercato asiatico o un'emissione obbligazionaria denominata in dollari. Il governo potrebbe anche emettere, separatamente, un Sukuk per il mercato interno prima di luglio del valore di circa 300 milioni di dollari, ha rivelato il ministro. (segue) (Tut)