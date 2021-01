Tunisia: possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle riforme, la Tunisia passerà a “sussidi mirati” nei prossimi mesi, ha detto ancora il ministro, e annuncerà piani di ristrutturazione delle società di proprietà statale dopo il Ramadan, il mese sacro del digiuno islamico, che quest'anno si concluderà a metà maggio. Tuttavia, la pandemia potrebbe ritardare alcune riforme sia per evitare di aumentare la pressione economica sui tunisini, sia perché non è un buon momento per attirare potenziali investimenti nelle società statali. Le sovvenzioni mirate comporteranno la distribuzione di tessere annonarie digitali per tunisini a basso reddito, ha spiegato il ministro. Il governo sta ancora valutando quante persone abbiano effettivamente bisogno dei sussidi, quale prezzo dovrebbero imposto per diversi prodotti e come evitare un forte aumento dell'inflazione. (segue) (Tut)