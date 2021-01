Tunisia: possibile emissione di titoli di debito fino a 3 miliardi di dollari nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha confermato che il governo venderà la sua quota in alcune aziende, ma non ha menzionato alcun nome, chiedendosi tuttavia se lo Stato abbia davvero bisogno di possedere azioni in 12 banche, come è attualmente. Qualsiasi reddito raccolto dalla privatizzazione verrebbe reimmesso in altre società di proprietà statale che il governo intende ristrutturare, ha detto Kooli. Il principale sindacato tunisino, l'Unione generale tunisina per il lavoro, ha già resistito a qualsiasi tentativo di privatizzazione, ma Kooli ha detto di non aspettarsi problemi, aggiungendo che il governo "non cerca lo scontro". Sul conto salariale del settore pubblico, Kooli ha detto che il governo sta cercando diversi modi per ridurlo, ad esempio offrendo una paga leggermente inferiore per mezza giornata di lavoro. "La possibilità di lavorare la metà ed essere pagato un po' più della metà dello stipendio è una strada che stiamo considerando", ha concluso l’esponente del governo tunisino. (Tut)