Venezuela: inizia domani missione relatrice speciale Onu per valutare impatto sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia domani in Venezuela la visita della relatrice speciale delle Nazioni Unite Alena Douhan, che sarà nel paese fino al 12 febbraio per valutare l’impatto delle sanzioni imposte al governo di Nicolas Maduro. Alena Douhan è la nuova relatrice speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sui diritti umani. “Su invito del governo del Venezuela Alena Douhan effettuerà una visita ufficiale nel Paese dal 1 al 12 febbraio 2021”, fa sapere l’Alto commissariato Onu per i diritti umani in un comunicato.(Vec)