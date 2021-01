Milano: il Comune sperimenta il "nearworking" per suoi dipendenti e quelli delle partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'introduzione del lavoro agile come consolidata modalità operativa per il personale del Comune di Milano e delle sue partecipate sino all'utilizzo degli spazi di coworking cittadini, passando per le prestazioni svolte in "nearworking", inteso come la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in un luogo in prossimità della propria abitazione o domicilio. Sono le principali novità introdotte dalle linee di indirizzo per l'attuazione di proposte operative orientate al decongestionamento, alla desincronizzazione degli orari e a una migliore organizzazione dei tempi della città, approvate dalla Giunta comunale. "Questo provvedimento ci consente di sperimentare nuove modalità lavorative all'interno della Pubblica Amministrazione, proponendo, primi in Italia, un nuovo modello di vivere e lavorare in una città a 15 minuti – commenta l'assessora alle Politiche del Lavoro, Attività Produttive e Risorse Umane del Comune di Milano, Cristina Tajani -. L'obiettivo è quello di avvicinare il luogo di lavoro alla propria abitazione favorendo così lo sviluppo di quartieri non più dormitorio, ma con servizi e nuove attività commerciali con conseguente risparmio di tempo e di emissioni derivanti dagli spostamenti obbligati. La sperimentazione – continua- si inserisce nel generale ridisegno dei tempi della città, dovuto all'emergenza Covid, ma rappresenta un modello valido in sé, da proporre anche al settore privato, utile a migliorare la vita della città e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro per i singoli individui". (segue) (Com)