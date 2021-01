Milano: il Comune sperimenta il "nearworking" per suoi dipendenti e quelli delle partecipate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trasformazione che passa anche da un radicale ripensamento dei luoghi fisici del lavoro, non più intesi come fissi ma dinamici, indispensabili per favorire la diffusione di servizi locali di quartiere e di prossimità per i cittadini nonché a limitare i trasferimenti periferia-centro, contribuendo così a sviluppare una reale città policentrica e inclusiva. In quest'ottica di ripensamento dei luoghi fisici di lavoro, l'Amministrazione si adopererà per individuare e verificare la disponibilità di spazi di proprietà del Comune di Milano, distribuiti in città, da utilizzare come sedi di nearworking. A ciò si aggiungerà la possibilità di valutare la disponibilità e l'utilizzo degli spazi di coworking già esistenti, dando ovviamente priorità a quelli oggi presenti nell'Elenco qualificato del Comune di Milano, come ulteriori spazi fruibili dai dipendenti dell'Amministrazione per svolgere le proprie mansioni in modalità di smartworking. Si sperimenterà poi anche l'opportunità di utilizzare sedi aziendali, anche appartenenti a società partecipate dal Comune di Milano, per i dipendenti dell'Amministrazione in lavoro agile. Fondamentale per l'avvio dei nuovi tempi della città e del lavoro, la realizzazione nei prossimi mesi di una cabina di regia unitaria che vedrà il Comune di Milano interfacciarsi non solo con le proprie direzioni interne e con tutte le società partecipate ma anche con le principali Associazioni datoriali. Un confronto necessario al fine di definire e dare il via ad azioni sperimentali supportate anche da una campagna di comunicazione istituzionale, realizzata in collaborazione con Yes Milano, per promuovere una nuova cultura del lavoro agile e degli spazi di coworking e nearworking. (Com)