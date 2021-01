Milano: polizia ritrova 5 moto di grossa cilindrata rubate, le restituisce ai proprietari e arresta ladro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì mattina 29 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 32 anni per evasione e ricettazione di cinque moto costose di grossa cilindrata e ha indagato in stato di libertà per ricettazione un cittadino marocchino 32enne. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio, hanno individuato, in via del Pettirosso all'angolo con via dell'Allodola, un furgone fermo in strada e con il motore acceso il cui conducente, cittadino italiano, veniva subito riconosciuto in quanto persona di spicco della criminalità locale dedito ai furti di veicoli e anche sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. I poliziotti hanno controllato l'uomo che, fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso, e hanno inviato l'uomo ad aprire il portellone del furgone il quale da accertamenti è risultato noleggiato. All'interno, gli agenti hanno trovato una moto di grossa cilindrata, una Ducati modello Panigale 959 successivamente riconsegnata al proprietario, e il cittadino marocchino che cercava invano di nascondersi dietro il motoveicolo. A seguito della perquisizione domiciliare, all'interno dell'appartamento del 32enne italiano in via Della Forze Armate, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi atto allo scasso, una centralina e blocchetto di accensione con la relativa chiave di un motoveicolo Bmw modello GS1200 mentre, all'interno di una cantina in suo uso, 3 bauletti da moto appartenenti a motoveicoli sempre di marca Bmw. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno poi scoperto altri due box in uso al cittadino italiano: nel primo, in via De Finetti a Milano, hanno rinvenuto e sequestrato varie attrezzature riconducibili ad attività illecita e due moto di grossa cilindrata, una Bmw GS1200 e una Yamaha modello MT09, consegnate successivamente ai legittimi proprietari. Mentre nel secondo box, in via 8 Giugno a Melegnano (MI), la perquisizione ha avuto esito negativo ma gli agenti, sul marciapiede dello stesso indirizzo, hanno trovato ulteriori 2 moto Bmw modello GS R1200 entrambe rubate e riconsegnate poi ai legittimi proprietari. (Com)