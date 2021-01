Milano: Mascaretti (Fd'I), no a smart working senza piano per rilancio occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passare al lavoro da remoto, come nel caso dello smart working o del lavoro agile, senza prima aver dato nuovo impulso all'economia cittadina vuol dire mettere a rischio migliaia di posti di lavoro. Spiace prendere atto che l'amministrazione comunale ha scelto ancora una volta la strada sbagliata. Le singole politiche dell'amministrazione Sala, senza una visione e senza un piano di rilancio occupazionale, rischiano solo di peggiorare la situazione". Lo afferma in una nota il capogruppo di fratelli d'italia al consiglio comunale di Milano Andrea Mascaretti evidewnziandoi che "chiudono le edicole, sono in crisi i tassisti e gli albergatori per la mancanza di turisti, chiudono le cartolerie e i negozi di scarpe e abbigliamento per la concorrenza spietata dei colossi del web. Quando finirà la cassa integrazione incominceranno i licenziamenti, quando le banche chiederanno alle aziende di rientrare, arriveranno i fallimenti. Se il Comune di Milano crea le premesse per la delocalizzazione del lavoro di ufficio anziché sostenere settori in grado di creare nuovi posti di lavoro in città, rischieremo di avere una città abitata da solo finanzieri, rider e disoccupati (che saranno la maggioranza)". "Dobbiamo cambiare prospettiva, difendere i posti di lavoro e sostenere le imprese in grado di crearne di nuovi" conclude Mascaretti. (Com)