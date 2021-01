© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'La democrazia scalda il cuore''. Così commenta su Twitter le manifestazioni in corso in Russia a sostegno dell'attivista, Aleksei Navalnyj, il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, allegando un video in cui si vede un corteo a Mosca in cui si chiede la liberazione del blogger russo. (Beb)