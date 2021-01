Roma: Raggi, Covid non è ancora sconfitto, non abbassare la guardia, ieri 40 multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare ad agire in modo responsabile. Lo dobbiamo fare per tutelare i nostri cari e la comunità". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lancio un appello soprattutto ai più giovani: il virus non è stato ancora sconfitto, quindi, non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora. Quella che stiamo vivendo è una fase delicata e abbiamo il dovere di agire in modo corretto, senza eccezioni. Episodi come quelli di ieri sera non sono tollerabili e vanno condannati con fermezza", ha aggiunto la prima cittadina di Roma commentando gli assembramenti che si sono registrati a piazza del Popolo. "Anche questo weekend gli agenti della polizia locale hanno presidiato le aree della movida con controlli mirati per far rispettare le disposizioni anti-Covid. Sono oltre 40 le persone sanzionate per aver violato norme a tutela della salute pubblica". (segue) (Rer)