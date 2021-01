Roma: Raggi, Covid non è ancora sconfitto, non abbassare la guardia, ieri 40 multati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli assembramenti e il consumo irregolare di alcolici su strada sono state le violazioni maggiormente riscontrate non solo nelle zone del centro storico, ma anche in quartieri come Prati, Monti, Pigneto ed Eur. Per questo le pattuglie hanno chiuso momentaneamente al transito alcune aree più affollate. Interventi tempestivi per limitare al massimo gli affollamenti in alcune zone specifiche tra cui piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, Santa Maria in Trastevere e piazza San Callisto con verifiche che hanno interessato anche le vie circostanti", ha continuato la sindaca di Roma. "Sono stati svolti anche accertamenti su esercizi commerciali e minimarket con quattro esercenti sanzionati per vendita e somministrazione oltre l’orario previsto e per il mancato uso di mascherine. Come sempre ringrazio gli agenti di polizia locale per il prezioso lavoro sul nostro territorio e rinnovo l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)