Roma: assembramenti e consumo di alcol in strada, 40 persone sanzionate

- In questo fine settimana sono oltre 40 i casi sanzionati da parte della polizia locale di Roma Capitale per le violazioni delle norme a tutela della salute pubblica. In particolare, a partire dal tardo pomeriggio di ieri e per tutta la serata, le pattuglie hanno dovuto procedere all'isolamento temporaneo di alcune aree e per scongiurare assembramenti, tra cui piazza dell'Immacolata, largo degli Osci, piazza San Callisto e Santa Maria in Trastevere. I controlli hanno interessato diverse zone della Capitale, con una vigilanza estesa anche alle vie circostanti le piazze e le località di ritrovo momentaneamente interdette, al fine di evitare possibili situazioni di calca. (segue) (Rer)