Roma: assembramenti e consumo di alcol in strada, 40 persone sanzionate (2)

- Le sanzioni hanno riguardato principalmente la formazione di assembramenti ed il consumo irregolare di alcolici su strada, non solo nelle zone del Centro Storico ma anche nei quartieri Prati, Monti, Pigneto e all'Eur. Qui gli agenti hanno svolto verifiche mirate per contrastare i fenomeni connessi al disturbo della quiete pubblica a causa dell'utilizzo improprio di microcar: due i ragazzi sanzionati. Nella zona di Campo de' Fiori multato invece un esercente che continuava a somministrare alcolici ben oltre le 18. Accertamenti hanno riguardato anche i minimarket ed esercizi commerciali, con quattro sanzioni per vendita e somministrazione oltre l'orario previsto e per il mancato uso di mascherine. Oltre 200 le persone controllate nell'ambito dei controlli sulle limitazioni alla circolazione in vigore dopo le 22. (Rer)