Covid: Segre, voglio che siano vaccinati detenuti perché io so come si stava in quelle celle

- “Voglio che i detenuti di San Vittore siano vaccinati perché io sono stata a San Vittore, so come si stava in quelle celle anche se oggi sono migliorate rispetto a quando ci ho vissuto io con mio papà in quella cella indimenticabile”. Sono stati i detenuti di San Vittore a darci l'ultimo saluto, un saluto di grande umanità che ci hanno fatto sentire ancora persona". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre intervenendo all'incontro "Memoria della deportazione della Stazione di Milano - Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo (30 gennaio 1944 - 30 gennaio 2021) organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Comunità ebraica di Milano al memoriale della Shoah. (Rem)