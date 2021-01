Governo: comune disponibilità per arrivare a sintesi, Fico riprende domani confronto con maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli incontri che il presidente della Camera, Roberto Fico, ha avuto nell’ambito del mandato esplorativo conferitogli dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo all’interno del perimetro della stessa maggioranza del Conte bis, "è emersa da parte delle forze politiche la comune disponibilità a procedere con un confronto sui temi ed i punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo - l’annuncio dello stesso Fico - ho promosso l’avvio di questo confronto nella mattinata di domani, qui a Montecitorio". I colloqui, dunque, proseguono, mentre il primo giro di consultazioni della terza carica dello Stato si è concluso con il via libera da parte delle componenti "più piccole" ad un esecutivo politico guidato da Giuseppe Conte sino alla fine della legislatura. "Siamo convinti che sia la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese, l'unico punto di equilibrio politico possibile", ha affermato il senatore Ricardo Antonio Merlo, esponente del gruppo parlamentare Europeisti-Maie-Centro democratico di palazzo Madama. C’è "l'esigenza di ricostituire subito un'azione di governo politico, efficace e di qualità, attorno al presidente Conte per affrontare le priorità che tutta l'Italia richiede", ha sottolineato dal canto suo Raffaele Fantetti, presidente sempre del gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico al Senato. "Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione per un incarico al presidente Conte in quanto riteniamo che questa sia la garanzia per una soluzione rapida, che possa permettere una continuità con il lavoro del precedente governo, che per quanto ci riguarda è stato particolarmente soddisfacente", le parole del senatore Gianclaudio Bressa, a nome della delegazione del gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) di palazzo Madama. (segue) (Rin)