Governo: comune disponibilità per arrivare a sintesi, Fico riprende domani confronto con maggioranza (2)

- Tre i punti prioritari indicati a Fico dalla delegazione socialista. "Il primo", ha osservato il senatore del Psi, Riccardo Nencini, "è la condivisione nella scelta di un governo di natura politica, fondato sulla maggioranza preesistente, allargata naturalmente a quanti volessero condividere il programma che sarà steso. Stiamo, poi, ragionando per un governo da oggi e fino alla fine della legislatura con un programma puntiglioso, preciso, e nulla vieta che sia un programma condiviso, scritto da parte delle forze politiche che dovessero sostenere il prossimo governo". Un esecutivo "non balneare", insomma, come specificato da Nencini. Anche il deputato e leader di Centro democratico, Bruno Tabacchi, ha le idee chiare: "Siamo per un governo politico - ha spiegato -, guidato da Conte, fino al termine della legislatura, sapendo che l'alternativa è un governo del presidente della Repubblica che porterà il Paese ad elezioni". "Noi del Maie riteniamo che si debba ripartire imprescindibilmente dal premier uscente", ha ribadito il deputato del Movimento associativo italiani all'estero, Antonio Tasso. "Bene il patto di legislatura, ma strettamente correlato all’indicazione di Conte", ha infine dichiarato la presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, e rappresentante di Liberi e uguali, Loredana De Petris. (Rin)