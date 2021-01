Austria: arresti a Vienna durante manifestazione contro misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti hanno sfidato la polizia in tenuta antisommossa oggi a Vienna nel corso di una manifestazione organizzata dall'estrema destra contro le misure restrittivi imposte dal governo per il contrasto alla pandemia di coronavirus. Ci sono stati degli arresti ma la polizia non ha ancora reso noto quanti ne siano stati effettuati. La polizia di Vienna ha vietato numerose proteste programmate per questo fine settimana, inclusa quella del Partito della libertà austriaco (forza di opposizione di matrice nazionalista), sulla base del fatto che i manifestanti hanno generalmente omesso di osservare le regole sull'allontanamento sociale e spesso non indossano dispositivi di protezione individuale. Il Partito della libertà austriaco ha denunciato le restrizioni e i suoi leader hanno inviato messaggi contrastanti su questioni come le vaccinazioni e le stesse misure di protezione. Ieri il vice segretario del partito, Herbert Kickl, ha accusato il governo di vietare manifestazioni in dissenso con l'operato dell'esecutivo, esortando i sostenitori ad un corteo "pacifico" nella capitale. (Geb)