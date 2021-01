Kosovo: ex premier Haradinaj, esclusione leader opposizione Kurti da elezioni danno per la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della commissione elettorale centrale del Kosovo di escludere il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti dalla competizione elettorale del 14 febbraio è dannosa per la democrazia. Lo ha affermato il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il candidato alla presidenza Ramush Haradinaj. "Non permettere al leader dell'opposizione di correre alle elezioni non è un buon indicatore per una democrazia", ha affermato Haradinaj ospite di un dibattito televisivo. "Quando leggo sui giornali che Putin non permette all'opposizione di correre alle elezioni, penso immediatamente ad un Paese che è una dittatura", ha osservato l'ex premier. Di diverso avviso il premier uscente Avdullah Hoti, il quale ha affermato che coloro che hanno problemi con la legge non possono assumere incarichi pubblici in Kosovo. "La mia speranza è di affrontare tutti i candidati per il ruolo di primo ministro, ma tutti coloro che corrono rispettando le leggi", ha dichiarato Hoti, mentre si attende la decisione finale della Corte suprema sul caso dell'esclusione dell'ex premier Kurti dalla prossima competizione elettorale. (segue) (Alt)